Швейцария — пятая сборная, вышедшая в финал чемпионата мира третий раз подряд

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Норвегии в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 6:0. Таким образом, Швейцария вышла в финал турнира третий раз подряд и стала пятой сборной с таким достижением.
С момента введения плей-офф на чемпионатах мира по хоккею (1992 год) только четырём командам удавалось выйти в финал три и более раз подряд. Сборная Чехии играла в финале в 1999-м 2000-м и 2001 году, тогда чехи трижды стали чемпионами. Канада выходила в финал три раза подряд трижды. Сборная России (2008, 2009, 2010) – два золота и серебро. Финляндия (2019, 2021, 2022) – золото, серебро, золото. Напомним, что в 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Отметим, Швейцария также может стать первой сборной в истории, которая проиграла три финала подряд. В 2024-м швейцарцы потерпели поражение от сборной Чехии (0:2), а 2025-м уступила США (0:1 ОТ). В этом году соперник Швейцарии определится в матче Канада — Финляндия.
- 30 мая 2026
