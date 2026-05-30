«Торпедо» подписало новый контракт с форвардом Андреем Белевичем

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Андреем Белевичем, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

«Несмотря на возможность приобретения статуса неограниченно свободного агента и предложений от других клубов лиги, Андрей принял взвешенное и, убеждён, правильное решение провести свой восьмой подряд сезон в составе «Торпедо». Подобный случай преданности хоккеиста одному клубу вызывает особое уважение и должен быть примером для нашего подрастающего поколения», — сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

28-летний форвард является рекордсменом по количеству матчей за клуб среди действующих хоккеистов. Всего в составе «Торпедо» он провёл семь сезонов, 415 матчей и набрал 111 (45+66) очков.