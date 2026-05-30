Рыбин: для меня это был лучший плей-офф КХЛ за всё время

Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин заявил, что плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 стал лучшим за всю историю турнира.

«Для меня это был лучший плей-офф КХЛ за всё время. Даже, допустим, с моим, без моего участия. Сколько в этом сезоне было обилия силовой борьбы, противостояний, а сколько решений – спорных или нет. Да и про судей можно сказать, где-то спорные моменты были, где-то нет. Крутой плей-офф получился», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

В минувшем сезоне обладателем Кубка Гагарина стал «Локомотив». В финале ярославский клуб победил казанский «Ак Барс» со счётом 4-2 в серии, для железнодорожников этот титул стал вторым подряд.