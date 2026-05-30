Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Терехов — о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» был более наглым и злым

Защитник «Ак Барса» Терехов — о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» был более наглым и злым
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Степан Терехов поделился своими эмоциями после финальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (2-4).

– Перед финальной серией вы называли «Локомотив» неприятным и даже «душным» соперником. Как это ощущалось в самой игре?
– Я понимал, что будет длинная серия, будет неприятно, много борьбы. Так оно и получилось. Единоборства в углах, на пятак лезли наглые большие ребята. Наверное, в этом мы серию и проиграли. Они были более наглыми и злыми.

– В первых четырёх матчах инициатива переходила то к вам, то к сопернику. А вот последние две игры Ярославль всё-таки забрал. В пятом матче был момент, когда «Локомотив» зажал вас в зоне и сумел быстро забросить две шайбы. Переломный момент серии?
– Пятый матч серии с Ярославлем был самым тяжёлым в моей жизни. Было такое ощущение, что соперник играл без ошибок – они делали идеальные забросы, закидывали шайбу, шли в давление и били в тело. У меня после одного такого момента даже шлём слетел. Чувствовалось, что они сильнее, — приводит слова Терехова «Бизнес Online».

Материалы по теме
«Сожалений нет — мы сделали большой шаг вперёд». В «Ак Барсе» подвели итоги сезона
«Сожалений нет — мы сделали большой шаг вперёд». В «Ак Барсе» подвели итоги сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android