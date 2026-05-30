Защитник «Ак Барса» Терехов — о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» был более наглым и злым

Защитник «Ак Барса» Степан Терехов поделился своими эмоциями после финальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (2-4).

– Перед финальной серией вы называли «Локомотив» неприятным и даже «душным» соперником. Как это ощущалось в самой игре?

– Я понимал, что будет длинная серия, будет неприятно, много борьбы. Так оно и получилось. Единоборства в углах, на пятак лезли наглые большие ребята. Наверное, в этом мы серию и проиграли. Они были более наглыми и злыми.

– В первых четырёх матчах инициатива переходила то к вам, то к сопернику. А вот последние две игры Ярославль всё-таки забрал. В пятом матче был момент, когда «Локомотив» зажал вас в зоне и сумел быстро забросить две шайбы. Переломный момент серии?

– Пятый матч серии с Ярославлем был самым тяжёлым в моей жизни. Было такое ощущение, что соперник играл без ошибок – они делали идеальные забросы, закидывали шайбу, шли в давление и били в тело. У меня после одного такого момента даже шлём слетел. Чувствовалось, что они сильнее, — приводит слова Терехова «Бизнес Online».