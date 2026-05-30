Сучков — о Евгении Кузнецове в «Салавате»: раздевалка с его приходом вообще ожила
Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал о своих эмоциях после перехода форварда Евгения Кузнецова в уфимский клуб.

– Как вы восприняли такую трансферную бомбу?
– Я даже представить не мог, что Евгений Кузнецов приедет играть в Уфу. Даже когда его подписали, и пока он не оказался в нашей раздевалке, честно говоря, всему этому не верил.

Как так вышло, что он доехал до нас, с кем смог договориться, почему именно сюда?! Такой игрок, много топ-клубов, есть Москва, Санкт-Петербург… А момент, когда нас ещё и вместе в одно сочетание поставили, знаете, это нечто было – что-то с чем-то (улыбается). Для меня было даже немного волнительно, давно не испытывал таких чувств. Может быть, когда только заходил в КХЛ, когда меня ставили с легионерами или в первых матчах чемпионата.

С Евгением это волнение переходило в положительные эмоции. Как будто энергетически прибавляло сил. Если ты играешь с такой звездой, тебе нужно соответствовать уровню. Появилась уверенность, которая 100% повлияла на нашу команду. Раздевалка с его приходом вообще ожила. По-другому всё у нас стало. Понятно, что были и шутки. Было приятно находиться там в тот момент.

– Приколы, наверное, сразу полетели?
– И с его стороны были приколы, и мы где-то могли его подколоть за его прошлое (смеётся). Евгений был как свой, обычный пацан, весельчак. Рассказывал много классных историй. Он мог разговорить самого молчаливого игрока нашей команды. В любом случае, все в раздевалке на него смотрели и наблюдали за ним. Когда он переодевался, было ощущение, что вся раздевалка смотрит только на него (смеётся).

– Даже вы – относительно молодые игроки «Салавата Юлаева» не обращались к Евгению Кузнецову на вы, как к суперзвезде. Он сразу дал понять, что он свой и все вокруг равны, все на одной волне?
– Совершенно верно. Кузнецов сразу расположил нас к себе, он готов был поговорить с каждым на любую тему, хоть о чем, хоть когда. После тренировки Женя мог позвать к себе в гости любого человека: «Да пошли посидим, хоккей посмотрим. Туда сходим». Такой вот позитивный человек, – приводит слова Сучкова сайт КХЛ.

