«Нэшвилл» подписал трёхлетний контракт новичка с лучшим бомбардиром «Регле» Нильссоном

Нападающий Феликс Нильссон подписал контракт новичка с «Нэшвилл Предаторз», сообщает пресс-служба клуба. 20-летний хоккеист заключил соглашение с командой на три года.

В прошлом сезоне швед стал лучшим бомбардиром «Регле», набрав 40 (14+26) очков при показателе полезности «+18» в 52 матчах регулярного чемпионата Швеции. В плей-офф на его счету 6 (2+4) очков при показателе полезности «-6» в 17 играх.

«Предаторз» выбрали Нильссона под общим 43-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2023 года.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Нэшвилл» занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков. Команда не вышла в плей-офф.