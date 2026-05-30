Форвард «Анахайма» Мактавиш интересен трём клубам НХЛ — The Fourth Period

«Торонто Мэйпл Лифс», «Сент-Луис Блюз» и «Виннипег Джетс» проявляют интерес к нападающему «Анахайм Дакс» Мэйсону Мактавишу. Об этом сообщает The Fourth Period. Контракт 23-летнего канадца и «Дакс» с зарплатой $ 7 млн в год рассчитан до конца сезона-2030/2031.

В минувшем регулярном чемпионате Мактавиш провёл 75 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами при показателе полезности «-15». В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков в 10 играх при показателе полезности «-1».

Нападающий был выбран «Анахаймом» в первом раунде под общим третьим номером клубом на драфте НХЛ 2021 года.

Он стал чемпионом мира в 2022 году в составе молодёжной сборной Канады.