Джей Вудкрофт может возглавить «Лос-Анджелес» — Sportsnet

Джей Вудкрофт является одним из основных претендентов на пост главного тренера «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает Sportsnet.

По информации источника, 49-летний специалист ранее провёл собеседование с представителями «королей». При этом отмечается, что «Торонто Мэйпл Лифс» не запрашивал разрешение на переговоры с Вудкрофтом, как сообщалось ранее. На данный момент специалист работает ассистентом в тренерском штабе Джоэля Кенневилля в «Анахайм Дакс».

Исполняющим обязанности главного тренера «Лос-Анджелеса» является Ди Джей Смит.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Кингз» заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков. В плей-офф «Лос-Анджелес» проиграл «Колорадо Эвеланш» в серии 1/8 финала со счётом 0-4.