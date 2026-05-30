Нидеррайтер — о поражениях Швейцарии в финалах ЧМ: каждый из этих матчей был упорным

Нападающий «Виннипег Джетс» и сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер высказался после победы над Норвегией (6:0) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Швейцарцы в XXI веке четыре раза выходили в финал ЧМ и не одержали ни одной победы.

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 16:20 МСК
Швейцария
Окончен
6 : 0
Норвегия
1:0 Берчи (Бехлер, Эгли) – 17:36     2:0 Мальгин (Тюркауф) – 24:23     3:0 Егер (Юнг, Кнак) – 32:51     4:0 Риа (Йози, Андригетто) – 36:24 (pp)     5:0 Хишир (Риа, Андригетто) – 44:27 (pp)     6:0 Рошетт (Зутер, Бьяска) – 57:34    

«Практически каждый из этих матчей получился невероятно упорным – либо дело доходило до буллитов, либо, как в прошлом году, всё решилось в овертайме. Мы умеем играть в плотный, дисциплинированный хоккей, но нельзя просто отсиживаться в обороне. Нужно самим идти за победой», – приводит слова Нидеррайтера сайт ИИХФ.

В финале турнира швейцарцы встретятся с победителем пары Канада — Финляндия.

