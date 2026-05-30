Сучков: Жаровский — уникальный игрок, он сам по себе необычный парень

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков высоко оценил игровые навыки 19-летнего форварда команды Александра Жаровского.

«Жаровский — уникальный игрок. Он сам по себе необычный парень. Мне сложно это объяснить, но даже в быту Александр действует не как все, у него есть какая-то изюминка. Мы в раздевалке рядом сидим, он даже хоккейную форму надевает не так, как все. Как будто ходит по-другому, у него речь как будто другая. Особенный.

Возможно, у Саши не самое лучшее, быстрое и красивое катание, но когда надо, Жаровский и корпус заложит, и уйдёт. Считаю, он может «шнурануть» любого защитника в КХЛ. Приятно было за ним наблюдать в сезоне, не верилось, что в 18 лет можно вот так зайти в КХЛ и быть настолько уверенным.

Ключевое качество Жаровского — в любых ситуациях он не паникует. Его уверенность в таком возрасте в игре со взрослыми мужиками — такая черта есть далеко не у всех хоккеистов. Приятно находиться рядом с ним и всё это видеть. Надеюсь, что в ближайшем будущем Александр осуществит свою мечту. Приятно прогрессировать вместе с ним и давать друг другу этот толчок вперёд», – приводит слова Сучкова официальный сайт КХЛ.