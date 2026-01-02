Сборная Канады не смогла выйти в финал ЧМ-2026, проиграв Финляндии

Сегодня, 30 мая, в Цюрихе. Швейцария, завершился матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:2. Таким образом, Финляндия вышла в финал турнира.

На четвёртой минуте нападающий сборной Финляндии Патрик Пуйстола забил первый гол. На девятой минуте форвард команды Канады Роберт Томас сравнял счёт. На 15-й минуте нападающий Дилан Холлоуэй вывел канадцев вперёд. На 21-й минуте финский форвард Александр Барков восстановил равенство в счёте. На 32-й минуте нападающий Конста Хелениус вывел финнов вперёд. На 33-й минуте финский форвард Аату Рятю забросил четвёртую шайбу и установил окончательный счёт — 4:2.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая.