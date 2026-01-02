Канада — Финляндия, результат матча 30 мая 2026 года, счет 2:4, ЧМ по хоккею 2026 (1/2 финала)

Сборная Канады не смогла выйти в финал ЧМ-2026, проиграв Финляндии
Сегодня, 30 мая, в Цюрихе. Швейцария, завершился матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:2. Таким образом, Финляндия вышла в финал турнира.

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 4
Финляндия
0:1 Пуйстола (Хелениус) – 03:30     1:1 Томас (Холлоуэй, Матейчук) – 08:17     2:1 Холлоуэй (Селебрини, Демело) – 14:26     2:2 Барков (Гранлунд, Лехтонен) – 20:49     2:3 Хелениус (Гранлунд, Барков) – 31:28     2:4 Рятю – 32:50    

На четвёртой минуте нападающий сборной Финляндии Патрик Пуйстола забил первый гол. На девятой минуте форвард команды Канады Роберт Томас сравнял счёт. На 15-й минуте нападающий Дилан Холлоуэй вывел канадцев вперёд. На 21-й минуте финский форвард Александр Барков восстановил равенство в счёте. На 32-й минуте нападающий Конста Хелениус вывел финнов вперёд. На 33-й минуте финский форвард Аату Рятю забросил четвёртую шайбу и установил окончательный счёт — 4:2.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая.

