ЧМ по хоккею — 2026: результаты на 30 мая, календарь, таблица

Сегодня, 30 мая, состоялись два матча в рамках 1/2 финала чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Результаты матчей чемпионата мира — 2026 на 30 мая 2026 года:

Швейцария — Норвегия — 6:0;

Канада — Финляндия — 2:4.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не играет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.