Стали известны финалисты чемпионата мира по хоккею 2026 года

В финале чемпионата мира по хоккею 2026 года, проходящего в Швейцарии, встретятся сборные Швейцарии и Финляндии. Финальная игра состоится в воскресенье, 31 мая.

В первом полуфинале швейцарцы оказались сильнее сборной Норвегии со счётом 6:0, а во втором — финны одержали победу над командой Канады — 4:2.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.

Действующим чемпионом мира является сборная США.