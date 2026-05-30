Определились сборные, которые сыграют за третье место на ЧМ-2026

В матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2026 года, проходящего в Швейцарии, встретятся сборные Норвегии и Канады. Игра за третье место состоится в воскресенье, 31 мая.

В первом полуфинале норвежцы потерпели поражение от сборной Швейцарии со счётом 0:6, а во втором — канадцы проиграли команде Финляндии — 2:4.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.

Действующим чемпионом мира является сборная США.