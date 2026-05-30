Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА продлил контракт с форвардом Матвеем Поляковым на два сезона

СКА продлил контракт с форвардом Матвеем Поляковым на два сезона
Комментарии

Хоккейный клуб СКА продлил контракт с нападающим Матвеем Поляковым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение игрока с клубом рассчитано на два года.

В минувшем регулярном чемпионате 21-летний форвард провёл 63 матча, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «+15». В плей-офф на его счету пять игр без набранных очков.

Матвей начинал заниматься хоккеем в саратовском «Кристалле», в 2013 году перешёл в «Нефтяник». С 2020-го находится в системе СКА. В сезоне-2021/2022 и сезоне-2022/2023 играл за команду «СКА-Варяги» в МХЛ, с сезона-2022/2023 играл за «СКА-1946». В сезоне-2024/2025 также провёл восемь матчей в составе «СКА-Невы» в ВХЛ, 1 февраля 2025 года дебютировал в КХЛ.

Материалы по теме
Официально
Нападающий Никита Дишковский продлил контракт со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android