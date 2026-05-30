«Торпедо» подписало новый контракт с форвардом Василием Атанасовым

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Василием Атанасовым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано на два сезона.

В минувшем регулярном чемпионате Атанасов провёл 62 матча, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 15 результативными передачами при показателе полезности «+6». В плей-офф на его счету 10 игр и 4 (2+2) очка. Всего он сыграл 226 матчей в КХЛ и заработал 132 (71+61) очка при показателе полезности «+26». Хоккеист выступает за нижегородский клуб с сезона-2022/2023.

В составе молодёжной команды «Чайка» стал обладателем Кубка Харламова в 2023 году.

