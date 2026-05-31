Сегодня, 31 мая, состоятся два матча в рамках чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. В этот день пройдут финальная игра и матч за третье место.

Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 31 мая 2026 (время московское):

16:30. Канада – Норвегия;

21:20. Швейцария – Финляндия.

В первом полуфинале канадцы проиграли финнам со счётом 2:4, а во втором — швейцарцы оказались сильнее норвежцев (6:0).

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.