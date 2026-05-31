Лунделль — о 4:2 с Канадой: Финляндия практически ничего не позволила создать сопернику
Нападающий «Флориды Пантерз» и сборной Финляндии Антон Лунделль прокомментировал победу над Канадой в полуфинале чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Финны обыграли канадцев со счётом 4:2 и вышли в финал турнира.
ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 4
Финляндия
0:1 Пуйстола (Хелениус) – 03:30 1:1 Томас (Холлоуэй, Матейчук) – 08:17 2:1 Холлоуэй (Селебрини, Демело) – 14:26 2:2 Барков (Гранлунд, Лехтонен) – 20:49 2:3 Хелениус (Гранлунд, Барков) – 31:28 2:4 Рятю – 32:50
«Мы понимали, что после первого периода способны показать гораздо больше. Провели отличный матч и практически ничего не позволили сопернику создать.
Мы играли с большим сердцем – ради льва на джерси и болельщиков. Мы приехали сюда за победой, но работа ещё не закончена. Мы хорошо знаем сборную Швейцарии и понимаем, чего от неё ожидать,» – приводит слова Лунделля сайт ИИХФ.
В финале Финляндии предстоит встретиться со сборной Швейцарии. Встреча пройдёт сегодня, 31 мая, и начнётся в 21:20 мск.
