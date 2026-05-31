Лунделль — о 4:2 с Канадой: Финляндия практически ничего не позволила создать сопернику

Нападающий «Флориды Пантерз» и сборной Финляндии Антон Лунделль прокомментировал победу над Канадой в полуфинале чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Финны обыграли канадцев со счётом 4:2 и вышли в финал турнира.

«Мы понимали, что после первого периода способны показать гораздо больше. Провели отличный матч и практически ничего не позволили сопернику создать.

Мы играли с большим сердцем – ради льва на джерси и болельщиков. Мы приехали сюда за победой, но работа ещё не закончена. Мы хорошо знаем сборную Швейцарии и понимаем, чего от неё ожидать,» – приводит слова Лунделля сайт ИИХФ.

В финале Финляндии предстоит встретиться со сборной Швейцарии. Встреча пройдёт сегодня, 31 мая, и начнётся в 21:20 мск.