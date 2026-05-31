Канада — Норвегия: во сколько начало матча ЧМ по хоккею — 2026 за 3-е место, где смотреть

Сегодня, 31 мая, в Цюрихе (Швейцария) на стадионе «Свисс Лайф-Арена» состоится матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Начало встречи запланировано на 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч Игра» и «Матч ТВ».

В первом полуфинале канадцы проиграли финнам со счётом 2:4, а во втором — норвежцы потерпели поражение от швейцарцев (0:6).

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.

Действующим чемпионом мира является сборная США.