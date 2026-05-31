Умер участник Суперсерии-1972 в составе сборной Канады Деннис Халл

Бывший нападающий «Чикаго Блэкхоукс», участник Супрсерии-1972 Деннис Халл ушёл из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Причины смерти экс-хоккеиста не уточняются.

«Блэкхоукс» глубоко опечалены известием о кончине Денниса Халла. Он провёл выдающуюся карьеру, оставив неизгладимый след не только в истории нашего клуба, но и в хоккее в целом.

Известный в лиге своим невероятным мастерством, выносливостью и интеллектом, Деннис доминировал на льду и был своим парнем за его пределами. Он часто использовал свой острый ум и чувство юмора, чтобы поддерживать непринужденную атмосферу в раздевалке. Его теплота и скромность заставляли каждого, кого он встречал, чувствовать себя принятым в компанию.

От имени семьи Вирц и всей организации мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и партнёрам Денниса, а также многочисленным болельщикам, которые его обожали», – говорится в заявлении владельца «Чикаго» Дэнни Вирца.

Деннис Халл провёл 14 сезонов в НХЛ, из них 13 в составе «Чикаго», а ещё один – в «Детройт Рэд Уингз». С 1964 по 1972 год он выступал за команду вместе со старшим братом Бобби.

В его активе 959 игр в регулярных чемпионатах и 654 (303+351) очка. В плей-офф – 104 матча и 67 (33+34) очков. Он трижды доходил до финала Кубка Стэнли с «Блэкхоукс». В четырёх играх Суперсерии-1972 за сборную Канады Халл набрал 4 (2+2) очка.