Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайфли — о 2:4 от Финляндии на ЧМ: это отстой, Канада приехала за золотыми медалями

Шайфли — о 2:4 от Финляндии на ЧМ: это отстой, Канада приехала за золотыми медалями
Комментарии

Нападающий «Виннипег Джетс» и сборной Канады Марк Шайфли прокомментировал поражение от Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Канадцы проиграли финнам со счётом 2:4 и не смогли выйти в финал турнира.

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 4
Финляндия
0:1 Пуйстола (Хелениус) – 03:30     1:1 Томас (Холлоуэй, Матейчук) – 08:17     2:1 Холлоуэй (Селебрини, Демело) – 14:26     2:2 Барков (Гранлунд, Лехтонен) – 20:49     2:3 Хелениус (Гранлунд, Барков) – 31:28     2:4 Рятю – 32:50    

«Это совсем не тот результат, на который мы рассчитывали. Финляндия провела очень хороший матч и навязала нам тяжёлую борьбу. Это отстой.

Мы приехали сюда за золотыми медалями, и осознание того, что у нас больше не будет шанса побороться за них, оставляет крайне тяжёлое чувство», – приводит слова Шайфли сайт ИИХФ.

Канада сыграет со сборной Норвегии за третье место. Встреча состоится сегодня, 31 мая.

Материалы по теме
Канада снова без золота ЧМ! Финны прибили «кленовых» за полторы минуты
Канада снова без золота ЧМ! Финны прибили «кленовых» за полторы минуты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android