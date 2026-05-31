Шайфли — о 2:4 от Финляндии на ЧМ: это отстой, Канада приехала за золотыми медалями
Нападающий «Виннипег Джетс» и сборной Канады Марк Шайфли прокомментировал поражение от Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Канадцы проиграли финнам со счётом 2:4 и не смогли выйти в финал турнира.
ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 4
Финляндия
0:1 Пуйстола (Хелениус) – 03:30 1:1 Томас (Холлоуэй, Матейчук) – 08:17 2:1 Холлоуэй (Селебрини, Демело) – 14:26 2:2 Барков (Гранлунд, Лехтонен) – 20:49 2:3 Хелениус (Гранлунд, Барков) – 31:28 2:4 Рятю – 32:50
«Это совсем не тот результат, на который мы рассчитывали. Финляндия провела очень хороший матч и навязала нам тяжёлую борьбу. Это отстой.
Мы приехали сюда за золотыми медалями, и осознание того, что у нас больше не будет шанса побороться за них, оставляет крайне тяжёлое чувство», – приводит слова Шайфли сайт ИИХФ.
Канада сыграет со сборной Норвегии за третье место. Встреча состоится сегодня, 31 мая.
