Шайфли — о 2:4 от Финляндии на ЧМ: это отстой, Канада приехала за золотыми медалями

Нападающий «Виннипег Джетс» и сборной Канады Марк Шайфли прокомментировал поражение от Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Канадцы проиграли финнам со счётом 2:4 и не смогли выйти в финал турнира.

«Это совсем не тот результат, на который мы рассчитывали. Финляндия провела очень хороший матч и навязала нам тяжёлую борьбу. Это отстой.

Мы приехали сюда за золотыми медалями, и осознание того, что у нас больше не будет шанса побороться за них, оставляет крайне тяжёлое чувство», – приводит слова Шайфли сайт ИИХФ.

Канада сыграет со сборной Норвегии за третье место. Встреча состоится сегодня, 31 мая.