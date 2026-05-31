«Сибирь» объявила об уходе четырёх хоккеистов

После окончания контрактов «Сибирь» покинули защитники Егор Зайцев и Чейз Приски, а также нападающие Андрей Локтионов и Семён Кошелев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон 28-летний Зайцев начинал в «Спартаке». Всего в прошедшем регулярном чемпионате он провёл 47 матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков при полезности «+4». В плей-офф на его счету четыре игры без набранных очков.

В минувшей регулярке 30-летний Приски провёл 50 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 20 результативными передачами при полезности «-6». В плей-офф на его счету пять игр без очков.

36-летний Локтионов сезон-2025/2026 начинал в СКА. Суммарно он провёл 48 матчей в минувшем регулярном чемпионате, в которых набрал 10 (1+9) очков. В плей-офф на его счету одна игра.

30-летний Кошелев прошедший сезон начинал в «Адмирале». Всего он провёл 64 матча в минувшей регулярке и заработал 33 (13+20) очка. В плей-офф на его счету пять игр, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.