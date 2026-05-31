«Мы все разочарованы». Кросби — о поражении Канады в полуфинале ЧМ

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби прокомментировал поражение от Финляндии (2:4) в полуфинале чемпионата мира — 2026. В матче за третье место канадцам предстоит сыграть с Норвегией.

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 4
Финляндия
0:1 Пуйстола (Хелениус) – 03:30     1:1 Томас (Холлоуэй, Матейчук) – 08:17     2:1 Холлоуэй (Селебрини, Демело) – 14:26     2:2 Барков (Гранлунд, Лехтонен) – 20:49     2:3 Хелениус (Гранлунд, Барков) – 31:28     2:4 Рятю – 32:50    

«Один из тех случаев, когда нужно нести ответственность – за ситуацию, в которую мы сами себя поставили. Я думаю, что при счёте 2:1 мы полностью контролировали игру. Но как только мы потеряли лидерство во втором периоде, они почувствовали себя очень комфортно и стали очень плотно играть в обороне. Это не лучший сценарий, когда пытаешься их обыграть.

Думаю, мы все понимаем ситуацию. Надевать свитер сборной – это всегда особенный момент. Неважно, идёт ли речь об игре группового этапа или матче за бронзу. Мы все разочарованы и хотели бы бороться за золото. Но мы должны смириться с тем, что случилось, и показать себя с лучшей стороны в матче за третье место», – приводит слова Кросби сайт МОК.

