«Мы все разочарованы». Кросби — о поражении Канады в полуфинале ЧМ

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби прокомментировал поражение от Финляндии (2:4) в полуфинале чемпионата мира — 2026. В матче за третье место канадцам предстоит сыграть с Норвегией.

«Один из тех случаев, когда нужно нести ответственность – за ситуацию, в которую мы сами себя поставили. Я думаю, что при счёте 2:1 мы полностью контролировали игру. Но как только мы потеряли лидерство во втором периоде, они почувствовали себя очень комфортно и стали очень плотно играть в обороне. Это не лучший сценарий, когда пытаешься их обыграть.

Думаю, мы все понимаем ситуацию. Надевать свитер сборной – это всегда особенный момент. Неважно, идёт ли речь об игре группового этапа или матче за бронзу. Мы все разочарованы и хотели бы бороться за золото. Но мы должны смириться с тем, что случилось, и показать себя с лучшей стороны в матче за третье место», – приводит слова Кросби сайт МОК.