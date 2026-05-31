Сучков — о зарплате Ремпала: на тренировках иногда шутили, что сколько он там получает

Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал о возвращении в команду нападающего Шелдона Ремпала.

– Мне было интересно, в каком состоянии к нам приедет Ремпал. Я, на самом деле, за ним следил. Саму предсезонку он провёл не в фарме, а в «Вашингтоне». Смотрел его игры, и мне казалось, что у Шелдона был неплохой шанс остаться именно в НХЛ. Затем его спустили в АХЛ, после чего он очень много не играл. Не знаю, тренировался или нет, но было любопытно, в каком состоянии он будет.

В любом случае в КХЛ другой хоккей и нужно время, чтобы к нему привыкнуть. Если честно, на тот момент я не делал на Ремпала какую-то большую ставку, но в любом случае все в команде как-то встрепенулись. Когда приходит большой мастер, все к нему тянутся.

Даже на тренировках всё как будто меняется, все хотят что-то показать, доказать. Не ему, конечно, а в целом, что мы тоже не хуже. В любом случае каждый подтянулся, и, когда Ремпал начал добавлять, всё пошло-поехало. Стоит сказать и о Броссо. Девин – крутой, позитивный парень, за ним было интересно наблюдать. Классный человек, с которым можно и в быту пообщаться, да и на льду он может заступиться. Хороший игрок!

– Когда только подписали Ремпала, у которого зарплата в 10 раз больше, нежели у некоторых игроков «Салавата Юлаева», не было ли из-за этого какой-то зависти или, может быть, чувства несправедливости?

– Если мы это и обсуждали, то только в плане посмеяться, но не более того (улыбается). Если объективно подумать, кто у нас в команде на тот момент заслуживал этих денег?!

На тренировках иногда над Шелдоном шутили, что сколько он там получает. Главное, что Ремпал свои деньги отрабатывал, а не приехал сюда просто заработать. Он пахал и показывал пример другим игрокам, – приводит слова Сучкова официальный сайт КХЛ.