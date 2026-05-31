«Неоднозначное мнение. Не могу сказать, останется ли он». М. Бирюков — о Луи Робитайле

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков ответил на вопрос о будущем главного тренера «Омских Крыльев» Луи Робитайла в команде.

– Продолжится ли работа с Луи Робитайлом? Насколько довольны им?
– Были хорошие вещи. У меня неоднозначное мнение. Лично для меня работа с североамериканским специалистом стала большим опытом. Луи прошёл школу сборных Канады на юниорском и молодёжном уровнях – однозначно, это квалифицированный специалист.

Но давайте говорить честно – для него это был тяжёлый опыт. Он попал на другую планету – логистика, игроки, уровень команд. Ему было непросто. Пока не могу точно сказать, останется он или нет. В конце мая-начале июня наше руководство определится, – сказал Бирюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Бирюковым можно прочитать на «Чемпионате»:
«Был контакт с «Динамо», но я остаюсь в «Авангарде». Интервью с Михаилом Бирюковым
