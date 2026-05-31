Матч-центр:
Ливо, Дэй, Гросс и Чайковски покинули «Трактор»

Комментарии

«Трактор» официально объявил об уходе защитников Логана Дэя, Джордана Гросса и Михала Чайковски, а также нападающего Джоша Ливо.

31-летний Дэй пришёл в «Трактор» по ходу сезона-2024/2025 и стал с командой серебряным призёром чемпионата КХЛ. Всего за челябинский клуб Логан провёл 113 матчей и набрал 34 (4+30) очка при показателе полезности «+25».

31-летний Гросс стал игроком «Трактора» в минувшее межсезонье. В 69 играх защитник отметился восемью заброшенными шайбами и 29 результативными передачами.

33-летний Ливо также подписал контракт с челябинским клубом летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. На счету Ливо 69 (29+40) очков в 67 матчах.

34-летний Чайковски присоединился к чёрно-белым по ходу сезона. В 21 встрече на счету защитника 6 (3+3) очков.

