Хоккей Новости

«Сказал не то, что хотел». Помощник генменеджера «Авангарда» — о словах Ги Буше про резерв

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков прокомментировал слова главного тренера омского клуба Ги Буше о нехватке резерва.

– Ги Буше после вылета из Кубка Гагарина посетовал на нехватку резерва. Как взаимодействовали с ним по ходу сезона и почему он не привлекал игроков из системы?
– Второй вопрос вам лучше адресовать ему лично. Думаю, что в конкретный момент имелась в виду травма Ивана Игумнова. Четвёртая тройка начала испытывать проблемы. У нас отличная вертикаль, есть академия, которая даёт отличных выпускников. В ВХЛ и МХЛ есть достаточное количество игроков. Они готовы были помочь, но главный тренер принял такое решение.

– Разговаривали с ним об этом?
– Нет. Вы видели нерв и напряжение этой серии. Думаю, что на эмоциях он сказал не те вещи, которые хотел сказать. Возможно, его не так поняли. Могу только на это посетовать, – сказал Бирюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Бирюковым можно прочитать на «Чемпионате»:
«Был контакт с «Динамо», но я остаюсь в «Авангарде». Интервью с Михаилом Бирюковым
