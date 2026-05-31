Капитан сборной Канады Селебрини: мы допустили ошибки, которые очень дорого нам обошлись

Капитан сборной Канады Маклин Селебрини прокомментировал поражение от Финляндии (2:4) в полуфинале чемпионата мира — 2026. В матче за третье место канадцы сыграют со сборной Норвегии.

«Мы допустили несколько ошибок, которые очень дорого нам обошлись. Они придерживались своей схемы, делали одно и то же в течение всей игры. Мы знали, что они собираются делать. Но нельзя терять шайбу и совершать такие ошибки, потому что они заставят тебя за это заплатить.

Они очень упорно обороняются. И если пропускаешь четыре гола в матче с ними – это всегда неидеальный сценарий. На этом турнире много сильных команд. Но поражение обидное, потому что у нас было больше потенциала, как мне кажется», – приводит слова Селебрини сайт МОК.