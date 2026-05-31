Капитан сборной Канады Селебрини: мы допустили ошибки, которые очень дорого нам обошлись
Поделиться
Капитан сборной Канады Маклин Селебрини прокомментировал поражение от Финляндии (2:4) в полуфинале чемпионата мира — 2026. В матче за третье место канадцы сыграют со сборной Норвегии.
ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 4
Финляндия
0:1 Пуйстола (Хелениус) – 03:30 1:1 Томас (Холлоуэй, Матейчук) – 08:17 2:1 Холлоуэй (Селебрини, Демело) – 14:26 2:2 Барков (Гранлунд, Лехтонен) – 20:49 2:3 Хелениус (Гранлунд, Барков) – 31:28 2:4 Рятю – 32:50
«Мы допустили несколько ошибок, которые очень дорого нам обошлись. Они придерживались своей схемы, делали одно и то же в течение всей игры. Мы знали, что они собираются делать. Но нельзя терять шайбу и совершать такие ошибки, потому что они заставят тебя за это заплатить.
Они очень упорно обороняются. И если пропускаешь четыре гола в матче с ними – это всегда неидеальный сценарий. На этом турнире много сильных команд. Но поражение обидное, потому что у нас было больше потенциала, как мне кажется», – приводит слова Селебрини сайт МОК.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2026
-
11:52
-
11:34
-
11:26
-
11:17«Авангард» объявил об уходе трёх хоккеистов Официально
-
11:05
-
10:55
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
10:12
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:56
-
08:36
-
08:14
-
00:00
- 30 мая 2026
-
23:46
-
23:40
-
23:32
-
23:28
-
23:24
-
23:21
-
22:56
-
22:20
-
21:48
-
21:18
-
20:50
-
20:16
-
19:58
-
19:37
-
19:14