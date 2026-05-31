Капитан сборной Канады Селебрини: мы допустили ошибки, которые очень дорого нам обошлись

Капитан сборной Канады Маклин Селебрини прокомментировал поражение от Финляндии (2:4) в полуфинале чемпионата мира — 2026. В матче за третье место канадцы сыграют со сборной Норвегии.

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 4
Финляндия
0:1 Пуйстола (Хелениус) – 03:30     1:1 Томас (Холлоуэй, Матейчук) – 08:17     2:1 Холлоуэй (Селебрини, Демело) – 14:26     2:2 Барков (Гранлунд, Лехтонен) – 20:49     2:3 Хелениус (Гранлунд, Барков) – 31:28     2:4 Рятю – 32:50    

«Мы допустили несколько ошибок, которые очень дорого нам обошлись. Они придерживались своей схемы, делали одно и то же в течение всей игры. Мы знали, что они собираются делать. Но нельзя терять шайбу и совершать такие ошибки, потому что они заставят тебя за это заплатить.

Они очень упорно обороняются. И если пропускаешь четыре гола в матче с ними – это всегда неидеальный сценарий. На этом турнире много сильных команд. Но поражение обидное, потому что у нас было больше потенциала, как мне кажется», – приводит слова Селебрини сайт МОК.

