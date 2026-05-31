«Понимаю, что такого шанса больше может не быть». М. Бирюков — о предложении «Динамо»

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков прокомментировал информацию, что мог покинуть клуб, и рассказал об интересе со стороны московского «Динамо».

– Ходили слухи, что вы могли покинуть клуб.
– Не хотел бы комментировать слухи, но Леонид Григорьевич Тамбиев на своей пресс-конференции об этом официально заявил – что тут отнекиваться? Да, был контакт с московским «Динамо», мы достаточно тесно общались. Благодарен в первую очередь Тамбиеву за такое доверие, такое предложение бывает раз в жизни, и то не у всех. Отчётливо понимаю, что такого шанса больше может не быть. Но я остаюсь в системе «Авангарда», буду работать дальше вместе с Алексеем Николаевичем Сопиным. Вопрос решён.

– Если не секрет, почему приняли такое решение?
– Не хотел бы вдаваться в подробности. Их много – как со стороны «Динамо», так и «Авангарда». С большим уважением отношусь к обоим клубам. Повторюсь, благодарен и руководству, и Леониду Григорьевичу за такое доверие. Но раскрывать детали из уважения к клубам мне бы не хотелось, – сказал Бирюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Бирюковым можно прочитать на «Чемпионате»:
Все новости RSS

