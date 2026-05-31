Главная Хоккей Новости

Мозг умершего Клода Лемье передадут исследователям последствий черепно-мозговых травм

Мозг умершего Клода Лемье передадут исследователям последствий черепно-мозговых травм
Семья умершего экс-игрока НХЛ Клода Лемье сообщила, что мозг бывшего хоккеиста будет передан в Бостонский университет в центр изучения хронической травматической энцефалопатии (ХСЭ) для исследования долгосрочных последствий повторяющихся черепно-мозговых травм. Лемье ушёл из жизни 28 мая в возрасте 60 лет. Сообщалось, что экс-хоккеист покончил жизнь самоубийством.

Отмечается, что семья Лемье разрешила центру по изучению ХСЭ публично делиться любыми результатами исследований с указанием имени Лемье, добавив, что никаких выводов относительно какого-либо диагноза делать не следует.

«Клод посвятил свою карьеру после окончания выступлений помощи следующему поколению, он работал агентом. Позволив связать его имя с этим исследованием, мы надеемся, что его жизнь сможет внести вклад в большее понимание, более честные разговоры и лучшую защиту спортсменов и семей в ближайшие годы», — цитирует заявление семьи Associated Press.

«Тёмный день для всего хоккейного мира». Ушёл из жизни великий Клод Лемье
