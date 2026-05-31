Кто станет чемпионом мира по хоккею?

Сегодня, 31 мая, в Цюрихе (Швейцария) на стадионе «Свисс Лайф-Арена» состоится матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Начало встречи запланировано на 21:20 мск.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: «Кто станет чемпионом мира?»

В первом полуфинале швейцарцы разгромили сборную Норвегии со счётом 6:0, а во втором — финны оказались сильнее команды Канады (4:2).

Отметим, что Швейцария и Финляндия уже встречались на текущем турнире в матче группового этапа. Тогда победу одержала швейцарская команда со счётом 4:2.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Комментарии
