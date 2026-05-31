Игорь Уланов покинул тренерский штаб «Торпедо»

«Торпедо» объявило об уходе Игоря Уланова из тренерского штаба команды. Специалист работал в клубе с января 2025 года.

«Хоккейный клуб «Торпедо» благодарит Игоря Уланова за проделанную работу в тренерском штабе нашей команды.

Несмотря на то что спортивные пути расходятся, мы благодарим за ваш опыт и тот вклад, который был внесён в общие результаты на протяжении последних сезонов. Желаем всяческих успехов и побед в жизни и дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении команды.

Ранее Уланов работал в «Спартаке» с 2015 по 2016 год, а также с 2018 по 2020 год. Затем он вновь вернулся в клуб в 2023 году, а осенью 2024-го покинул команду. В сезоне-2018/2019 Уланов был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».