«Барыс» сделал квалификационные предложения трём хоккеистам

«Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении новых контрактов и закрепил права на трёх игроков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Квалификационное предложение было сделано вратарю Адаму Шилу. Голкиперу предложено одностороннее соглашение сроком на два сезона. Также двусторонние соглашения сроком на два сезона получили нападающие Батырлан Муратов и Максим Мухаметов.

Текущие контракты всех трёх игроков действительны до 31 мая 2026 года.

27-летний Шил провёл в минувшем сезоне 32 матча, в которых одержал 10 побед при надёжности 2,81 и 90,8% отражённых бросков. Также на его счету две игры «на ноль». Прошедший сезон был для голкипера дебютным в КХЛ.

27-летний Муратов сыграл восемь матчей в минувшем регулярном чемпионате и отметился одной результативной передачей. 27-летний Мухаметов провёл 23 игры в завершившемся сезоне и набрал 3 (2+1) очка.