Владелец «Каролины» — о выходе в финал Кубка Стэнли: мы добились того, чего заслужили

Владелец «Каролины Харрикейнз» Том Дандон высказался о выходе команды в финал Кубка Стэнли. Это будет первый финал «ураганов» за 20 лет и первый при руководстве Дандона. В финальной серии «Харрикейнз» предстоит сыграть с «Вегас Голден Найтс».

«Очень рад за каждого, кто внёс свой вклад. Все работают очень усердно. В прошлом у нас были хорошие команды, но по какой-то причине не получалось дойти до финала. Сейчас есть ощущение, что мы добились того, чего заслужили.

Если говорить об эмоциях, то я всегда нервничаю. В том числе и в регулярном чемпионате. Игры – не самая моя любимая часть процесса. Хочу, чтобы всё закончилось побыстрее. Хочу узнать, кто победил. Я рад, что мы можем пережить эти эмоции, но сама игра очень напряжённая.

Когда я купил команду, то главной целью было сделать бренд особенным. Таким, которым можно гордиться. Нам предстояло проделать определённую работу в этом направлении. Нам повезло, что мы наняли Рода Бриндамора. У нас были хорошие игроки, но мы продолжали усиливать состав.

Выход в финал – это нечто невероятное. Каждый год хочется туда попасть, но на это ушло много времени. Я очень рад, что наконец-то нам это удалось», – приводит слова Дандона официальный сайт НХЛ.

Дандон купил контрольный пакет акций клуба из Роли в 2018 году. За этот период клуб трижды вылетал в финале Восточной конференции (2019, 2023, 2025).