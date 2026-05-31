Алексей Заварухин, Олег Ореховский и Вадим Тарасов покинули штаб «Автомобилиста»

Тренерский штаб «Автомобилиста» покинули Олег Ореховский, Вадим Тарасов и Алексей Заварухин. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, в апреле Николай Заварухин был уволен с поста главного тренера, а его место занял Алексей Кудашов.

«Хоккейный клуб «Автомобилист» благодарит за работу Олега Ореховского, Вадима Тарасова и Алексея Заварухина, покидающих тренерский штаб главной команды.

Отметим, что Олег Олегович Ореховский работал в «Автомобилисте» с 2022 года, Вадим Геннадьевич Тарасов пришёл в наш клуб в 2023 году, а Алексей Борисович Заварухин пополнил состав тренерского штаба год назад.

Добавим, что Олег Олегович и Вадим Геннадьевич внесли свой существенный вклад в бронзовые медали «Автомобилиста», завоёванные в 2024 году. Мы благодарим тренеров за их труд и желаем успехов в дальнейшем профессиональном пути!

Отметим, что Александр Львович Гольц, вошедший в штаб «Автомобилиста» год назад, продолжит работу с главной командой. Между тем добавим, что переведён на другую должность экс-тренер по ОФП главной команды Алексей Алексеевич Рябков. Он остаётся в системе клуба и будет работать с командами «Горняк-УГМК» и МХК «Авто», — говорится в заявлении клуба.