«Авангард» продлит контракт с голкипером Мишуровым, чтобы обменять его в «Ладу»

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» подпишет новое двухлетнее соглашение с вратарём Андреем Мишуровым, который является ограниченно свободным агентом омского клуба. Но после открытия трансферного рынка в КХЛ «Авангард» обменяет Мишурова в «Ладу».

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний голкипер провёл 15 матчей, в которых одержал семь побед при надёжности 2,37 и 90,8% отражённых бросков.

Мишуров выступает за омский клуб с сезона-2020/2021. Всего на его счету 57 игр за «Авангард», 28 побед с коэффициентом надёжности 2,69 и 91,4% сейвов. В мае 2024 года Андрей был отдан в аренду в «Адмирал», за который провёл 52 матча и одержал 16 побед.