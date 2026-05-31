Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» продлит контракт с голкипером Мишуровым, чтобы обменять его в «Ладу»

«Авангард» продлит контракт с голкипером Мишуровым, чтобы обменять его в «Ладу»
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» подпишет новое двухлетнее соглашение с вратарём Андреем Мишуровым, который является ограниченно свободным агентом омского клуба. Но после открытия трансферного рынка в КХЛ «Авангард» обменяет Мишурова в «Ладу».

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний голкипер провёл 15 матчей, в которых одержал семь побед при надёжности 2,37 и 90,8% отражённых бросков.

Мишуров выступает за омский клуб с сезона-2020/2021. Всего на его счету 57 игр за «Авангард», 28 побед с коэффициентом надёжности 2,69 и 91,4% сейвов. В мае 2024 года Андрей был отдан в аренду в «Адмирал», за который провёл 52 матча и одержал 16 побед.

Материалы по теме
Ливо в «Авангарде»? Квартальнов возглавит «Локомотив»? Открытие рынка в КХЛ. LIVE!
Live
Ливо в «Авангарде»? Квартальнов возглавит «Локомотив»? Открытие рынка в КХЛ. LIVE!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android