«Авангард» официально объявил об уходе тренера Александра Завьялова

Тренер Александр Завьялов покидает хоккейный клуб «Авангард» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

«Благодарим Александра Васильевича за продуктивную работу на тренерском мостике «ястребов» и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении команды.

За свою карьеру Завьялов работал помощником главного тренера в «Торпедо», «Ак Барсе», «Тракторе», «Нефтехимике», «Амуре», «Витязе» и «Сибири». В сезоне-2023/2024 возглавлял «Витязь». Специалист вошёл в штаб омского клуба в октябре 2024 года.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Авангард» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 99 очков. В плей-офф команда дошла до стадии полуфинала, где проиграла «Локомотиву» в серии со счётом 3-4. Ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

