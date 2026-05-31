«Торпедо» покинули шесть хоккеистов в связи с истечением сроков контрактов

«Торпедо» официально объявило об уходе защитников Дениса Александрова, Сергея Бойкова и Михаила Науменкова, а также нападающих Максима Летунова, Шейна Принса и Дмитрия Шевченко в связи истечением сроков контрактов.

«Благодарим хоккеистов за их выступления в Нижнем Новгороде и ждём новых встреч на ледовых площадках страны», — говорится в сообщении клуба.

31-летний Александров провёл в прошедшем сезоне 26 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков. На счету 30-летнего Бойкова 57 игр в минувшем сезоне и 5 (0+5) очков. 33-летний Науменков сыграл 56 матчей в сезоне-2025/2026, в которых набрал 5 (1+4) очков.

В завершившемся сезоне 30-летний Летунов провёл 70 игр и заработал 34 (13+21) очка. На счету 33-летнего Принса 41 матч за «Торпедо» и 8 (6+2) очков. 30-летний Шевченко сыграл 19 матчей в минувшем сезоне, где набрал 3 (2+1) очка.