Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» покинули шесть хоккеистов в связи с истечением сроков контрактов

«Торпедо» покинули шесть хоккеистов в связи с истечением сроков контрактов
Комментарии

«Торпедо» официально объявило об уходе защитников Дениса Александрова, Сергея Бойкова и Михаила Науменкова, а также нападающих Максима Летунова, Шейна Принса и Дмитрия Шевченко в связи истечением сроков контрактов.

«Благодарим хоккеистов за их выступления в Нижнем Новгороде и ждём новых встреч на ледовых площадках страны», — говорится в сообщении клуба.

31-летний Александров провёл в прошедшем сезоне 26 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков. На счету 30-летнего Бойкова 57 игр в минувшем сезоне и 5 (0+5) очков. 33-летний Науменков сыграл 56 матчей в сезоне-2025/2026, в которых набрал 5 (1+4) очков.

В завершившемся сезоне 30-летний Летунов провёл 70 игр и заработал 34 (13+21) очка. На счету 33-летнего Принса 41 матч за «Торпедо» и 8 (6+2) очков. 30-летний Шевченко сыграл 19 матчей в минувшем сезоне, где набрал 3 (2+1) очка.

Материалы по теме
Официально
Игорь Уланов покинул тренерский штаб «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android