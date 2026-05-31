Генменеджер «Вегаса» обвинил «Эдмонтон» в «сливе» информации про запрет Кэссиди

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон обвинил «Эдмонтон Ойлерз» в «сливе» информации, что «рыцари» запретили отправленному в отставку тренеру Брюсу Кэссиди вести переговоры с другими клубами.

«Эту ситуацию стали обсуждать, потому что «Эдмонтон» слил информацию. Она не исходила из нашей организации. Мы были вынуждены отреагировать на это, что и сделали перед серией с «Колорадо».

Я совсем недавно говорил с Брюсом. Я понимаю его чувства, знаю, что он хочет тренировать. Он потрясающий тренер и хочет начать заново. Тренеры по определению не очень терпеливые люди.

Я понимаю, чего и почему он хочет. В то же время я работаю в «Вегасе», и в первую очередь мои обязанности связаны с клубом», – приводит слова Маккриммона Sportskeeda.

Сообщалось, что «Голден Найтс» отказали «Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». По условиям договора, клуб из Невады продолжает платить тренеру зарплату и имеет право отклонять запросы на переговоры до истечения срока соглашения (30 июня 2027 года).

