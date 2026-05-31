Щитов назвал претендента на победу в матче за третье место на ЧМ-2026 по хоккею

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов ответил, кто является главным претендентом на победу в матче за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Встреча состоится сегодня, 31 мая, и начнётся в 16:30 мск.

«На бумаге канадцы являются фаворитами этого матча, но на таких решающих стадиях результаты зачастую удивляют. Этот год был для канадцев не самым удачным в хоккейном плане, так что, думаю, они исправятся и займут третье место на чемпионате мира», — приводит слова Щитова LiveResult.

Канадцы в полуфинале проиграли Финляндии со счётом 2:4, которые в финале чемпионата мира сыграют со сборной Швейцарии, хозяйкой турнира.