Игорь Кравчук — о финале «Каролина» — «Вегас»: рабочий и типичный для олимпийских сезонов

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о выходе «Каролины Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли — 2026.

– В этом сезоне кубковый хоккей не блещет интригой ни в КХЛ, особенно в первых раундах, ни в НХЛ. Первый круг в НХЛ получился интересным, но полуфиналы, увы, не сложились – лишь девять матчей. «Колорадо» подвели травмы лидеров – Макара и Маккиннона, тогда как «Монреалю» удалось и так прыгнуть выше головы, добравшись до третьего раунда.

Чем дольше длилась его серия с «Каролиной», тем меньше шансов было у канадского клуба. Не случайно «Харрикейнз» рассматривались как главный фаворит Востока – команда созрела, играет с большим запасом, добавляет по ходу каждой из трёх серий. Это показатель класса.

– А что скажете об успехе «Вегаса»?

– Тут тоже никаких сюрпризов. Все последние годы «Вегас» – один из главных фаворитов Запада. Габаритная, агрессивная команда, которая забирает «пятачок» соперника. Просто смяла победителя регулярного чемпионата «Колорадо».

– Как охарактеризуете финал?

– Как рабочий – и типичный для олимпийских сезонов. Такое в НХЛ часто бывает. Главные звёзды НХЛ получили шанс впервые за многие годы взять Олимпиаду – и финал США – Канада получился одним из самых напряжённых в истории Игр.

Очень тяжело провести в НХЛ 100 матчей и полностью – эмоционально и физически – выложиться на Олимпиаде. Рабочие команды, которые были представлены на Играх единицами и получили возможность на пике сезона две недели разгрузиться, получают преимущество. И подходят к плей-офф максимально заряженными.

Именно этим объясняю вылеты «Эдмонтона», того же «Колорадо», других звёздных команд. А также отличную форму «Каролины», «Вегаса», отчасти «Баффало», «Монреаля» и так далее, – приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

За свои сборные на Олимпиаде-2026 сыграли пять хоккеистов «Каролины» и восемь – «Вегаса». У «Колорадо» тоже было восемь представителей, тогда как у «Эдмонтона» – три.