Тренер МХК «Локо»: больше доверять своим выпускникам — многолетняя стратегия «Локомотива»

Главный тренер МХК «Локо» Олег Таубер высказался о работе клубной вертикали «Локомотива». В сезоне-2025/2026 впервые в истории клубы одной системы выиграли Кубок Гагарина («Локомотив») и Кубок Харламова («Локо»).

– За счёт чего в Ярославле так работает система, что молодёжка постоянно даёт такой большой приток игроков в главную команду и та борется за трофеи в КХЛ?

– Это очень эффективная система. Работает школа, работает молодёжная команда. И сама стратегия клуба направлена на то, чтобы больше доверяли своим выпускникам. Это работает не один год – это многолетняя стратегия.

– Такое можно масштабировать на всю страну?

– Почему нет? Если это хорошая система, то её можно адаптировать и ещё где-то. Но это решать другим клубам. Кто-то захочет – возьмёт её. У кого-то своя стратегия. Каждый клуб сам вырабатывает свой путь, – приводят слова Таубера «Известия».