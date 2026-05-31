Главная Хоккей Новости

«Амур» официально объявил об уходе четырёх хоккеистов

«Амур» официально объявил об уходе нападающих Евгения Свечникова и Артура Гиздатуллина, а также защитников Ивана Мищенко и Виктора Антипина.

«Парни, наш совместный путь был ярким и насыщенным на события. От 10 сезонов Артура Гиздатуллина до нескольких месяцев Виктора Антипина.

Мы благодарны вам за добросовестную работу и эмоции, но хоккейная жизнь не стоит на месте. Спасибо, и до новых встреч!» — говорится в сообщении клуба.

29-летний Свечников провёл в минувшем сезоне 34 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков. На счету 28-летнего Гиздатуллина 283 игры за «Амур» и 63 (26+37) очка. 30-летний Мищенко сыграл в прошедшем сезоне 65 матчей и заработал 25 (6+19) очков, Иван выступал за хабаровчан с 2023 года. На счету 33-летнего Антипина всего шесть игр за «Амур». Начинал сезон-2025/2026 Виктор в «Ладе».

