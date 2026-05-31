Шесть хоккеистов покинули «Автомобилист» в связи с истечением сроков контрактов

«Автомобилист» объявил об уходе защитников Максима Осипова и Юрия Паутова, а также нападающих Брукса Мэйсека, Алексея Бывальцева, Степана Хрипунова и Данила Романцева в связи с истечением сроков контрактов.

«Благодарим хоккеистов за добросовестный труд и игру в «Автомобилисте»! Желаем здоровья и удачи на новом этапе спортивной карьеры!» — говорится в сообщении клуба.

32-летний Осипов выступал за екатеринбургский клуб с 2023 года. Он провёл 183 матча, набрав 34 (11+23) очка. 31-летний Паутов присоединился к «Автомобилисту» в прошлом сезоне и принял участие в 37 играх, в которых заработал 6 (2+4) очков.

34-летний Мэйсек провёл в команде семь сезонов. Форвард неоднократно становился лучшим снайпером «Автомобилиста» по итогам сезона, а также является рекордсменом клуба по числу проведённых матчей среди легионеров. На его счету 450 матчей, 162 заброшенные шайбы и 148 результативных передач.

30-летний Хрипунов отыграл в екатеринбургской команде девять сезонов. Всего провёл 364 игры, набрав 114 (49+65) очков. На счету 32-летнего Бывальцева три сезона в «Автомобилисте», 226 матчей и 65 (23+42) очков. 32-летний Романцев выступал за команду пять сезонов. В его активе 320 матчей и 84 (35+49) очка.