Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» сделало квалификационные предложения пяти хоккеистам

«Торпедо» сделало квалификационные предложения пяти хоккеистам
Комментарии

«Торпедо» объявило, что сделало квалификационные предложения нападающим Владиславу Фирстову, Егору Соколову и Никите Рожкову, а также защитникам Антону Силаеву и Кириллу Стеклову.

«Согласно Регламенту КХЛ, с 1 июня данным хоккеистам (за исключением Антона Силаева) присваивается статус «ограниченно свободный агент», в соответствии с которым до 20 июня (включительно) они имеют право получать контрактные предложения от других клубов КХЛ.

В случае принятия игроком предложения другого клуба, у «Торпедо» будет право повторить его и оставить хоккеиста у себя, или не повторять, что приведёт к смене команды с выплатой компенсации за переход. В случае отсутствия предложений после 20 июня права на хоккеистов закрепляются за «Торпедо».

Добавим, что квалификационное предложение Антона Силаева носит «обязывающий» характер, в соответствии с чем игрок не выходит на «рынок ограниченно свободных агентов», а спортивные права на него в КХЛ на ближайшие два сезона автоматически закрепляются за «Торпедо», – говорится в сообщении клуба.

