«Торпедо» сделало квалификационные предложения пяти хоккеистам

«Торпедо» объявило, что сделало квалификационные предложения нападающим Владиславу Фирстову, Егору Соколову и Никите Рожкову, а также защитникам Антону Силаеву и Кириллу Стеклову.

«Согласно Регламенту КХЛ, с 1 июня данным хоккеистам (за исключением Антона Силаева) присваивается статус «ограниченно свободный агент», в соответствии с которым до 20 июня (включительно) они имеют право получать контрактные предложения от других клубов КХЛ.

В случае принятия игроком предложения другого клуба, у «Торпедо» будет право повторить его и оставить хоккеиста у себя, или не повторять, что приведёт к смене команды с выплатой компенсации за переход. В случае отсутствия предложений после 20 июня права на хоккеистов закрепляются за «Торпедо».

Добавим, что квалификационное предложение Антона Силаева носит «обязывающий» характер, в соответствии с чем игрок не выходит на «рынок ограниченно свободных агентов», а спортивные права на него в КХЛ на ближайшие два сезона автоматически закрепляются за «Торпедо», – говорится в сообщении клуба.