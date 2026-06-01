Андрей Назаров рассказал, чего ожидает от финала НХЛ на фоне завершившегося финала в КХЛ

Андрей Назаров рассказал, чего ожидает от финала НХЛ на фоне завершившегося финала в КХЛ
Известный тренер Андрей Назаров высказался о завершении сезона в КХЛ и ожиданиях от финальной серии НХЛ.

«Финал КХЛ получился отличным, уже прошла церемония закрытия сезона, так что с нетерпением будем ждать старта нового чемпионата. Всем хоккеистам в отпусках нужно как следует отдохнуть, залечить болячки и травмы, при этом не забывая соблюдать режим, чтобы не приехать на предсезонку с лишним весом. Думаю, что следующий чемпионат получится ещё более ярким, чем прошедший. Лига ежегодно развивается и двигается только вперёд.

Теперь у болельщиков на горизонте финал Кубка Стэнли. Посмотрим, каким будет уровень решающей серии в НХЛ, насколько много мы увидим голов, красивых комбинаций и ярких моментов. Хорошо, что двое россиян в любом случае станут обладателями почётного трофея: либо Иван Барбашёв и Павел Дорофеев из «Вегаса», либо Александр Никишин и Андрей Свечников из «Каролины».

Наш кубок назван именем великого Юрия Гагарина, который первым летал в космос на корабле «Восток», заправленном нашим лучшим в мире топливом. Господин Стэнли, чьим именем назван североамериканский трофей, никуда не летал. Но борьба за этот кубок тоже идёт нешуточная. Пусть победит сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

