Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф включён в Зал славы ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф включён в Зал славы организации, сообщает пресс-служба ИИХФ.

Торжественная церемония состоялась сегодня, 31 мая. Также в Зал славы были включены бывшие игроки Андрес Амбюль (Швейцария), Патрис Бержерон (Канада), Никлас Кронвалль (Швеция) и Томас Ванек (Австрия), экс-хоккеистки Кэсси Кэмпбелл Паскалл (Канада) и Флоренс Шеллинг (Швейцария) и бывший тренер сборной Швейцарии Ральф Крюгер.

В конце марта 73-летний Тардиф сообщил, что не будет баллотироваться в президенты ИИХФ, выборы пройдут в конце сентября. Тардиф был выбран главой организации в 2021 году на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге. При нём после февраля 2022 года сборные России и Беларуси не были допущены до участия в международных соревнованиях по рекомендации Международного олимпийского комитета, в том числе и на Олимпиаду этого года. При Тардифе игроки Национальной хоккейной лиги впервые приняли участие в Олимпиаде с 2014-го.