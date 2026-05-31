Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф включён в Зал славы ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф включён в Зал славы ИИХФ
Комментарии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф включён в Зал славы организации, сообщает пресс-служба ИИХФ.

Торжественная церемония состоялась сегодня, 31 мая. Также в Зал славы были включены бывшие игроки Андрес Амбюль (Швейцария), Патрис Бержерон (Канада), Никлас Кронвалль (Швеция) и Томас Ванек (Австрия), экс-хоккеистки Кэсси Кэмпбелл Паскалл (Канада) и Флоренс Шеллинг (Швейцария) и бывший тренер сборной Швейцарии Ральф Крюгер.

В конце марта 73-летний Тардиф сообщил, что не будет баллотироваться в президенты ИИХФ, выборы пройдут в конце сентября. Тардиф был выбран главой организации в 2021 году на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге. При нём после февраля 2022 года сборные России и Беларуси не были допущены до участия в международных соревнованиях по рекомендации Международного олимпийского комитета, в том числе и на Олимпиаду этого года. При Тардифе игроки Национальной хоккейной лиги впервые приняли участие в Олимпиаде с 2014-го.

Материалы по теме
Ставший ненавистным в России Тардиф уходит из ИИХФ. А кто может его сменить?
Ставший ненавистным в России Тардиф уходит из ИИХФ. А кто может его сменить?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android