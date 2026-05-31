Швейцария — Финляндия: онлайн-трансляция финала чемпионата мира — 2026 по хоккею началась

Сегодня, 31 мая, в Цюрихе, Швейцария, на стадионе «Свисс Лайф-Арена» в эти минуты начался матч финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

В первом полуфинале швейцарцы разгромили сборную Норвегии со счётом 6:0, а во втором — финны оказались сильнее команды Канады (4:2).

Отметим, Швейцария и Финляндия уже встречались в матче группового этапа турнира. Тогда победу одержала швейцарская команда со счётом 4:2.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.

Действующим чемпионом мира является сборная США.