Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков рассказал, за счёт чего хоккей в Швейцарии продвинулся в развитии

Вячеслав Быков рассказал, за счёт чего хоккей в Швейцарии продвинулся в развитии
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о развитии хоккея в Швейцарии. Сборная страны вышла в финал чемпионата мира — 2026, где сыграет против Финляндии. Быков сейчас проживает в Швейцарии.

«В Швейцарии хоккей развивается за счёт качественной работы спортивных школ, которые постоянно поставляют в клубы молодых и перспективных хоккеистов, а также благодаря привлечению высококлассных специалистов по развитию и тренеров из других стран в профессиональные клубы, которые привносят постоянно новые технологии и методы развития спортсменов.

Это даёт возможность здоровой конкуренции в клубах, что влечёт за собой развитие качественных хоккеистов. Результаты сборной отражают уровень развития хоккея в стране. Многие хоккеисты играют в зарубежных клубах. Некоторые хоккеисты играют в НХЛ на первых ролях и составляют костяк сборной команды. Всё это вкупе и отражается на результатах игры сборной команды», — цитирует Быкова Liveresult.

Материалы по теме
Сенсация отменяется. Швейцария не заметила Норвегию и вышла в третий подряд финал ЧМ
Сенсация отменяется. Швейцария не заметила Норвегию и вышла в третий подряд финал ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android