Вячеслав Быков рассказал, за счёт чего хоккей в Швейцарии продвинулся в развитии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о развитии хоккея в Швейцарии. Сборная страны вышла в финал чемпионата мира — 2026, где сыграет против Финляндии. Быков сейчас проживает в Швейцарии.

«В Швейцарии хоккей развивается за счёт качественной работы спортивных школ, которые постоянно поставляют в клубы молодых и перспективных хоккеистов, а также благодаря привлечению высококлассных специалистов по развитию и тренеров из других стран в профессиональные клубы, которые привносят постоянно новые технологии и методы развития спортсменов.

Это даёт возможность здоровой конкуренции в клубах, что влечёт за собой развитие качественных хоккеистов. Результаты сборной отражают уровень развития хоккея в стране. Многие хоккеисты играют в зарубежных клубах. Некоторые хоккеисты играют в НХЛ на первых ролях и составляют костяк сборной команды. Всё это вкупе и отражается на результатах игры сборной команды», — цитирует Быкова Liveresult.