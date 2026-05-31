Президент ИИХФ назвал сроки пересмотра решения по допуску сборных России и Беларуси

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что в сентябре конгресс ИИХФ обсудит допуск сборных России и Беларуси до участия в международных соревнованиях.

«Сборные России и Беларуси? Они вернутся в какой-то момент. Они нужны нашей хоккейной семье, но мы не хотим торопиться, хотим защитить наши соревнования, обеспечить безопасность для всех. Есть и бюрократические проблемы, также это зависит от геополитических событий. Сохраняем спокойствие и ждём, трудно предсказать сроки. В сентябре у нас будет важный конгресс, и мы это обсудим», — цитирует Тардифа Corriere del Ticino.

Ранее дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027. В Федерации хоккея России пояснили, что это не означает моментального возвращения отечественных команд на турниры. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос.