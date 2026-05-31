Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент ИИХФ назвал сроки пересмотра решения по допуску сборных России и Беларуси

Президент ИИХФ назвал сроки пересмотра решения по допуску сборных России и Беларуси
Комментарии

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что в сентябре конгресс ИИХФ обсудит допуск сборных России и Беларуси до участия в международных соревнованиях.

«Сборные России и Беларуси? Они вернутся в какой-то момент. Они нужны нашей хоккейной семье, но мы не хотим торопиться, хотим защитить наши соревнования, обеспечить безопасность для всех. Есть и бюрократические проблемы, также это зависит от геополитических событий. Сохраняем спокойствие и ждём, трудно предсказать сроки. В сентябре у нас будет важный конгресс, и мы это обсудим», — цитирует Тардифа Corriere del Ticino.

Ранее дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027. В Федерации хоккея России пояснили, что это не означает моментального возвращения отечественных команд на турниры. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос.

Материалы по теме
В ИИХФ аннулировали бан России в мировом хоккее! Что это значит и что будет дальше?
В ИИХФ аннулировали бан России в мировом хоккее! Что это значит и что будет дальше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android